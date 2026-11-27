लफ़्ज़ों में नहीं झलकता तुम्हारा प्यार

लफ़्ज़ों में नहीं झलकता तुम्हारा प्यार

बस तुम्हारी आदतें बिन कहे कह देती हैं

-सरिता सिंह

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57 मिनट पहले