आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   "Vismriti ka utsa evam nav-ankur"
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

"विस्मृति का उत्स एवं नव-अंकुर"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो इतना भरा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या वह स्मृति है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या जड़ हो चुकी प्रतिध्वनि?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कब से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढो रहा हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचारों के मृत शरीर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उन्हें ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना सत्य कहता आया हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते हुए पदचाप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की सुरंगों में गूँजते रहेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन कहाँ उतरेगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृजन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी उत्सव का कोलाहल नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक निर्वसन एकांत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ प्रवेश से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्मृतियों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वार पर छोड़ना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विस्मृति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिक्त होना नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेतना का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं पर किया गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कठोर अनुग्रह है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पवित्र विलोपन—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताकि भीतर की भूमि पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर उग सके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनाम संभावनाओं का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहला अंकुर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्तियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना हरापन भूले बिना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी नहीं बनतीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मिट्टी बने बिना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नवांकुर का जन्म नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूलना होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अर्जित प्रकाश को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताकि देख सकूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिशा को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अभी तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधकार में साँस ले रही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू इस विस्मरण से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना भयभीत क्यों है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढहना ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद निर्माण का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रथम संस्कार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भीतर का पुराना आकाश टूटेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी शून्य में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई नया रंग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी पहली धड़कन सुनेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अतः—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विस्मृति को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पराजय मत समझ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अंत नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतों से परे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक गहन आरंभ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुराने सत्यों का कुहासा हटने दे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी अंतरतम रिक्ति से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृजन का सूर्य जन्म लेता है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
53 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree