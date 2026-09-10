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“सृजन-सत्ताओं का उपभोग-विलाप”

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कोमल पर क्यों आराधन-भार?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव ने वरा उपयोग-सार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने जिसे देवी माना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पलकों पर था सांध्य-बहाना;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अंतर में अग्नि-व्रत ढाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नियति का कैसा खेल निकाला!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह वन-पथ की आकुल पुकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरणों में रख युग का विकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरिता का नीलिम पावन श्वास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तम-कण से किया तुमने विनाश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तरुवर थे वसुधा के गान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्सव ने हर लिए परान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों सुकुमार सत्ता पर ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मढ़ा आराधना का यह भार?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव ने तो स्वार्थ-तुला पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा तौला है यह संसार!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवी कह उच्चासन दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पलकों की संध्या को छीना;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौंप दी विवश अग्नि-वेला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह कैसा निष्ठुर खेल खेला!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरणों में युग की परिभाषा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुचल दी वन की सहज आकांक्षा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों के पावन नीलिम उर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घोल दिया तमस तुमने पल में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन तपस्वी तरुवर जागे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्सव के सुर में प्राण भागे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मनुज! सृष्टि को मिथक बना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों स्वार्थ-अंधड़ में रहा सना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों कोमल पर रीता भार?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव का उपयोग-श्रृंगार!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पलकें थीं सजल-सकाम जहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलती अग्नि का वास वहाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मेघ-सिक्त वन की श्वास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने बाँधा सीमा का पाश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीलम-सी बहती थीं तरंग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तम-कण से धूमिल किया रंग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन तपस्वी तरुवर म्लान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्सव ने फूँके सबके प्राण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे मनुज! न दो मिथक-विराम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि प्रेम सत्य का है नाम—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो इतना अवकाश रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो जैसा है, वैसा ही बहे॥
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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