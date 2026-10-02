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जिसे कभी नाम नहीं मिला।

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मैं कहाँ जा रहा हूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ की ओर, या अपने मौन की ओर?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कुछ पाया, क्या वह मेरा है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या मैं ही धीरे-धीरे खोता गया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संचय क्या है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समृद्धि का विस्तार, या भय का एक आवरण?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शय्या कोमल है, निद्रा नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भवन ऊँचे हैं, दृष्टि नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप जलते हैं, उजाला नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि अंतस मरुभूमि रहे, तो उपलब्धियाँ किसलिए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा दिखती नहीं, जीवन देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसे तब पहचानता हूँ, जब श्वास ठहर जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल बहता है, मैं उसे तब खोजता हूँ, जब प्यास जाग उठती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मैं स्रोत से दूर हूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या स्वयं से?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर प्रभात एक किरण आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना आग्रह, बिना अपेक्षा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसे सामान्य समझ, लौटा देता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्वास चलती है, मौन पथिक-सी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन यह रुक जाएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मेरा कुछ शेष रहेगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन देता है साधन भर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साधना नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औषधि देती है उपचार भर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुविधाएँ मिलती हैं, संतोष नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संतोष शायद भीतर बहती एक धारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे आत्मन...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या यह भी एक कल्पना है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बिना मूल्य मिला, वही अमूल्य है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वायु।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकाश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्वास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनका कोई बाज़ार नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बिकता नहीं, क्या वही सत्य है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं नहीं जानता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद यही न जानना सबसे निकट है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब सब नाम मिटेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब सब उत्तर चुप होंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब शायद...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ भी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या वही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे कभी नाम नहीं मिला।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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