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"शब्द से पहले"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            क्यों उठाऊँ लेखनी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी तो पाँवों में लगी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पथ की धूल भी अनजानी;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी तो मैंने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षितिज को दूर से ही देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या लिखूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस नदी की कथा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे केवल तट पर खड़े होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निहारा है मैंने—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी धार में उतरा नहीं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द आते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मैं उन्हें लौटा देता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे पूछते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"क्या तुम्हारी चुप्पी ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःख का स्वाद चखा है?"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जानता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीड़ा के विषय में लिखना सरल है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीड़ा को जीना नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो नहीं जिया गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह सत्य भी नहीं बनता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख भी तो उतना ही दुर्लभ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षण भर की धूप को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनंत प्रकाश समझ लेना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतनी ही बड़ी भूल है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितनी अँधेरे को अंतिम मान लेना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपने भीतर लौटता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ कोई उत्तर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल पदचिह्न हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ मिटे हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अब भी नम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद कविता वहीं जन्म लेती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ अनुभव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना नाम खो देता है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मनुष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने बारे में निश्चित नहीं रहता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब शब्द नहीं लिखे जाते—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे स्वयं उतरते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे रात के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूर्व दिशा में फैलता प्रकाश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले जीवन बोलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कविता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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44 मिनट पहले

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