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"संतोष का वैभव"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            संपदा का सत्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्ण-राशियों में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के उस क्षण में है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ तृप्ति मुस्कुराती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे अल्प में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का रस मिल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके लिए हर प्रभात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्सव बन जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अतृप्त इच्छाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सागर-सी फैलती रहतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर संतोष की एक बूँद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को सिंचित कर देती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने सीखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राप्त क्षणों को जी लेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने समय के हाथों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख का अर्थ पा लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वस्तुएँ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुभव मनुष्य को समृद्ध करते;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिक्त महलों से अधिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूर्ण हृदय मूल्यवान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंततः वैभव वही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भीतर उजास भर दे;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो है, उसमें आनंद—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही जीवन का अमृत है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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