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"समय के शेष अंश"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            दिन समाप्त नहीं होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल हमारे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अनकहे प्रदेश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे अंधकार से भर जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कई बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घड़ी की सूइयों को दोष दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हर बार पाया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी ही चेतना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुपस्थित थी उन क्षणों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना कुछ था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो जिया जा सकता था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक वृक्ष की छाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी मौन का कंपन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं से हुई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सच्ची बातचीत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यस्तताओं के उस निर्जन मेले में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना ही चेहरा खोजता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ उपलब्धियाँ थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कोई अंतराल नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें आत्मा साँस ले सके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब लगता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की क्षति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्यु से नहीं होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह होती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन क्षणों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें हम बिना जागे जी जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और समय—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो आज भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतना ही निस्पृह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतना ही विस्तृत है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल मैं ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे कम होता गया॥
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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