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"प्रतिध्वनि का ऋण"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कभी-कभी सोचता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या शब्द केवल ध्वनियाँ हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या वे उन अदृश्य पथों के यात्री हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो एक बार मुझसे निकलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय की परिक्रमा पर चल पड़ते हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर किसी अपरिचित क्षण में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा ही द्वार खटखटाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने अनेक बार कहा है कुछ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रोध में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभिमान में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या स्वयं को सिद्ध करने की उतावली में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर क्या वास्तव में वे शब्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों तक पहुँचे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या पहले उन्होंने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे ही भीतर कोई दरार बनाई थी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाणी का प्रत्येक स्पर्श
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी न किसी चेतना पर अंकित होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु रहस्य यह है कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे मैं दूसरे का हृदय समझकर छूता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी प्रतिध्वनि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे पहले मेरे अंतराल में जन्म लेती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने देखा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कटुता का उच्चारण करते समय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन क्षणभर के लिए विजयी प्रतीत होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु बहुत बाद में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी विजय की राख से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अव्यक्त विषाद उठता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पूछता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या यह मूल्य उचित था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद शब्द कभी लौटते नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसा हम सोचते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे तो यहीं रह जाते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्मृतियों, संबंधों और आत्मबोध की परतों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौटता है केवल उनका प्रभाव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो समय के किसी मोड़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाग्य का रूप धर लेता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए अब बोलने से पूर्व
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं शब्दों को नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं को परखने का प्रयास करता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि प्रश्न यह नहीं कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी वाणी संसार में क्या बोएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्न यह है कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके साथ मैं अपने भीतर क्या रोप रहा हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक और प्रतिध्वनि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या एक और मौन।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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43 मिनट पहले

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