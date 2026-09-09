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"नीरव अनुराग"

Pankaj Sharma

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                            किस नीरव वीणा के स्वर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्पंदित यह उर-तंत्री होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन अनागत सुधि बनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपके चुपके मन में रोती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ के श्यामल रिक्त हृदय में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्योति-अंकुर कौन उगाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना कहे ही प्राण-कुंज में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधु-गंधित आलोक बिछाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब वाणी के थके पखेरू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौट गगन की ओर चले जाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब नयन-दीपों के संकेत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनजाने संवाद रचाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्नेह न होता शब्दों का वन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न क्षणभंगुर स्वप्निल माया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो जैसे शीतल संध्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थके दिवस के उर पर छाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी दूर के मौन तटों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा की सरिता बहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर से अंतर तक जाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदृश्य पुलों को गढ़ती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जीवन के धूमिल पथ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्मृतियाँ तम से भर जाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब स्नेहिल स्पर्शों की किरणें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन-गुहा में दीप जलाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ अनकहे मधुर संबंधों!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम ही तो प्राणों के स्वर हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे ही यह सूना अंतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिर-विरही वंशी का घर हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुममें ही वह मौन छिपा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आँसू को गीत बनाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मानव के क्षीण हृदय में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से नव विश्वास जगाता।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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