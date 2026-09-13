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"मेघों के पार"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            मैंने कई बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर उठते धुएँ को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश समझने की भूल की है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और क्षणिक छायाओं को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अस्तित्व का अंतिम सत्य।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भी किसी अदृश्य पीड़ा ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे कंधों पर अपना हाथ रखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने पाया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःख उतना भारी नहीं था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना उसके प्रति मेरा मोह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भीतर एक प्रदेश है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ कटुताएँ बीज की तरह गिरती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यदि मैं उन्हें सींच दूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वे वृक्ष नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधकार की दीवारें बन जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु कौन जानता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन सबके परे कोई प्रकाश है भी या नहीं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं केवल इतना जानता हूँ कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मैं अपने घावों से बाहर निकलता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो श्वास कुछ अधिक निर्मल हो जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिशोध की अग्नि में झाँककर देखा है मैंने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ शत्रु का चेहरा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही आकृति विकृत हो दिखाई देती है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आत्म-दया के सरोवर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिबिम्ब भी धीरे-धीरे डूबने लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए अब मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न तो मेघों से युद्ध करता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न उन्हें अपना आकाश मानता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बस चलता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस अज्ञात दिशा की ओर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ करुणा प्रश्न है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जीवन स्वयं उसका मौन उत्तर।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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