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"मैं अपने ही भीतर का पथिक"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            परिस्थितियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब किसी मनुष्य का अंतिम सत्य रही हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे तो केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय की थकी हुई सतह पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उभरती और मिटती रेखाएँ हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य का वास्तविक आकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस मौन में जन्म लेता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ वह स्वयं से छिप नहीं सकता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने देखा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर की धारणाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे रक्त में उतरती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर वही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृष्टि बनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समूचे जगत् पर फैल जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि मन स्वयं को अंधकार मान ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो सूर्य भी व्यर्थ है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यदि भीतर एक क्षीण दीप शेष हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो रात्रि कभी पूर्ण नहीं होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना विचित्र है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य बाहर की पराजयों से नहीं टूटता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह टूटता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अपने ही स्वरूप पर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका विश्वास च्युत हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा का पतन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी युद्धभूमि में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निस्तब्ध अकेलेपन में घटित होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपने भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनाम यात्री की पदचाप सुनता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मुझसे कहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुम वही नहीं हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो परिस्थितियों ने तुम्हें बना दिया;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम वह भी हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे अभी तुम्हें पहचानना शेष है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद जीवन का अर्थ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी उपलब्धि में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस निरंतर खोज में है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मनुष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही अंतरालों से गुजरते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक गहरे, अदृश्य सत्य तक पहुँचता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तब—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह संसार को नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले स्वयं को बदलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंततः
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य उसी सत्ता में रूपांतरित हो जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे वह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मौन के सबसे गहरे क्षणों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य स्वीकार कर लेता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शेष सब—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय की धूल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षणभंगुर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और विस्मृति के लिए अभिशप्त।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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