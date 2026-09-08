"कोरे पृष्ठ का मौन संगीत"

शून्य से आरंभ होती है यात्रा।

न अतीत की प्रतिध्वनि,

न भविष्य का कोई अंकित मानचित्र।

प्रकृति जब

एक नई चेतना धरती पर रखती है,

वह कोई धर्मग्रंथ नहीं होती—

केवल एक कोरा पृष्ठ।

जिस पर

न भाग्य की मुहर होती है,

न किसी पूर्वाग्रह की स्याही।

मनुष्य जन्मता है—

एक अनाम संभावना की तरह।



गर्भ की नीरवता से निकलकर

जब पहली श्वास भीतर उतरती है,

तब कोई विचार साथ नहीं आता।

जन्म का क्षण

केवल एक निर्मल बिंदु है—

एक निष्कलुष शून्य।

वहाँ न श्रेष्ठता का अभिमान,

न हीनता की छाया।

प्रकृति किसी को

मसीहा बनाकर नहीं भेजती,

वह केवल चेतना देती है—

शांत, निर्विकार, उज्ज्वल।



समय प्रतीक्षा करता है,

और संसार

अपनी व्याख्याएँ थोपने को तत्पर रहता है।

किन्तु जो रिक्त है,

उसे स्वयं को

अपने ही जल से भरना होता है।

यह शून्यता अभाव नहीं—

एक विराट स्वतंत्रता है।

क्योंकि जो पहले से भरा हो,

उसमें नया प्रकाश कहाँ उतरेगा?

कोरेपन में ही छिपी रहती है

स्वयं को रचने की अंतिम संभावना।



योग्यता

रक्त की धारा में नहीं बहती,

न वंश उसे विरासत में देता है।

वह जन्मती है

कर्म की कठोर अग्नि में।

समय

हथौड़े की तरह प्रहार करता है,

और हम

उन प्रहारों से अपना आकार चुनते हैं।

कर्म वही शिल्पी है,

जो इस मौन प्रस्तर में

धीरे-धीरे प्राण भरता है।



स्याही बाहर से नहीं मिलती,

उसे भीतर की पीड़ा से निचोड़ना पड़ता है।

संघर्ष का स्वेद ही

भाग्य की रेखाओं को रंग देता है।

जब मनुष्य

अपनी ही दुर्बलताओं के सम्मुख ठहरता है,

और भय के बावजूद

एक सत्य चुनता है—

तभी उस कोरे पृष्ठ पर

एक शब्द जन्म लेता है।

वह शब्द उधार नहीं होता,

वह आत्मसंवाद का

सबसे प्रामाणिक स्वर होता है।



इसलिए मत खोजो स्वयं को

बीते हुए पन्नों की धूल में।

तुम जो हो,

अपने संकल्पों का संचय हो।

शून्य से शिखर तक की यह यात्रा ही

मनुष्य होने का मौन गौरव है।

प्रकृति के उस कोरे कागज़ पर

अपनी साधना की तूलिका से

ऐसा अर्थ लिख जाओ—

जो शब्दों से नहीं,

केवल तुम्हारे कर्म से प्रमाणित हो।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

31 मिनट पहले