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"कोरे पृष्ठ का मौन संगीत"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            शून्य से आरंभ होती है यात्रा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न अतीत की प्रतिध्वनि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न भविष्य का कोई अंकित मानचित्र।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति जब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नई चेतना धरती पर रखती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कोई धर्मग्रंथ नहीं होती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल एक कोरा पृष्ठ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न भाग्य की मुहर होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी पूर्वाग्रह की स्याही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य जन्मता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनाम संभावना की तरह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्भ की नीरवता से निकलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब पहली श्वास भीतर उतरती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब कोई विचार साथ नहीं आता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म का क्षण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल एक निर्मल बिंदु है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक निष्कलुष शून्य।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ न श्रेष्ठता का अभिमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न हीनता की छाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति किसी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मसीहा बनाकर नहीं भेजती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह केवल चेतना देती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांत, निर्विकार, उज्ज्वल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय प्रतीक्षा करता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और संसार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी व्याख्याएँ थोपने को तत्पर रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु जो रिक्त है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे स्वयं को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही जल से भरना होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह शून्यता अभाव नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक विराट स्वतंत्रता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जो पहले से भरा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें नया प्रकाश कहाँ उतरेगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोरेपन में ही छिपी रहती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं को रचने की अंतिम संभावना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
योग्यता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्त की धारा में नहीं बहती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न वंश उसे विरासत में देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह जन्मती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म की कठोर अग्नि में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हथौड़े की तरह प्रहार करता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन प्रहारों से अपना आकार चुनते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म वही शिल्पी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो इस मौन प्रस्तर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे प्राण भरता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्याही बाहर से नहीं मिलती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे भीतर की पीड़ा से निचोड़ना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघर्ष का स्वेद ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाग्य की रेखाओं को रंग देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मनुष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही दुर्बलताओं के सम्मुख ठहरता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और भय के बावजूद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सत्य चुनता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी उस कोरे पृष्ठ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक शब्द जन्म लेता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह शब्द उधार नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह आत्मसंवाद का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे प्रामाणिक स्वर होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए मत खोजो स्वयं को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते हुए पन्नों की धूल में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम जो हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने संकल्पों का संचय हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शून्य से शिखर तक की यह यात्रा ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य होने का मौन गौरव है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति के उस कोरे कागज़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी साधना की तूलिका से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा अर्थ लिख जाओ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो शब्दों से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल तुम्हारे कर्म से प्रमाणित हो।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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31 मिनट पहले

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