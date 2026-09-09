"कंचन-छोर: नेह का आलोक"

क्षितिज पर सांध्य-रेखा है,

नयन में तिमिर आया है;

मगर इस वृद्ध तरु पर फिर,

किरण ने घर बनाया है!

तुही आलोक-कण मेरा,

तुही विश्राम की छाया!



ललित जो चरण धरता है,

जगाता सुप्त पाषाणों;

लगाता वज्र-छाती से,

नया नव-प्राण का ताना!

पौरुषेय अंश जीवन का,

बना जो मौन था गाना!



चपल जो हँसी हँसती है,

झरें ज्यों पारिजात-कलियाँ;

सँभाले नेह का अंचल,

बुहारें हृदय की गलियाँ!

वेदनावंत इस उर की,

तुही करुणामयी कलियाँ!



चला जाता स्वयं जो काल,

इन्हें छू ठहर जाता है;

जगत का जीर्ण जो ढाँचा,

पुनः नव रूप पाता है!

पुत्र का पुत्र-पुत्री ही,

अमरता का विमल ताना!



झरे पत्ते समय-वश सब,

न रुका कोई प्रवाहों में;

मगर चेतन-सुधा बहती,

नई नसों की निगाहों में।

मरण केवल क्षयित तन है,

न जीवन की कहानी है;

शिशु के प्रथम स्पर्शों में,

पुनः जन्मी जवानी है।



विलीन होते स्वप्न सारे,

धुँधलाते जग के मेले;

रहे केवल नयन दो ही,

नवांकुर से सवेरे खेले।

अहं गलता हिमालय-सा,

स्नेह-सिन्धु में निरंतर;

समझ आता—

स्वयं ईश्वर

उतरता बाल-अंतर।



कहाँ खोता मनुज सचमुच?

कहाँ रुकती श्वास-ज्योति?

रुधिर बन बह रहा कोई,

अनागत की मधुर प्रीति।

वही स्पंदन, वही कम्पन,

वही आदिम प्रणय-धारा;

पुरातन वृक्ष की जड़ में

फिर उगा हरित उजियारा।



मिटे यह देह की माटी,

न इसकी सोच अब मन को;

सौंपता वृद्ध यह राही,

तुम्हें निज प्राण-स्पंदन को।

तुम्हारी मुग्ध आँखों में,

प्रभु का रूप मैंने पाया;

और इस क्षीण जीवन ने

अनश्वर सत्य को छाया।

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एक घंटा पहले