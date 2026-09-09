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"कंचन-छोर: नेह का आलोक"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            क्षितिज पर सांध्य-रेखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयन में तिमिर आया है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर इस वृद्ध तरु पर फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किरण ने घर बनाया है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुही आलोक-कण मेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुही विश्राम की छाया!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ललित जो चरण धरता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगाता सुप्त पाषाणों;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगाता वज्र-छाती से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नया नव-प्राण का ताना!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पौरुषेय अंश जीवन का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बना जो मौन था गाना!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चपल जो हँसी हँसती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झरें ज्यों पारिजात-कलियाँ;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सँभाले नेह का अंचल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुहारें हृदय की गलियाँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेदनावंत इस उर की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुही करुणामयी कलियाँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चला जाता स्वयं जो काल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन्हें छू ठहर जाता है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगत का जीर्ण जो ढाँचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुनः नव रूप पाता है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुत्र का पुत्र-पुत्री ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमरता का विमल ताना!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झरे पत्ते समय-वश सब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न रुका कोई प्रवाहों में;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर चेतन-सुधा बहती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई नसों की निगाहों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरण केवल क्षयित तन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जीवन की कहानी है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिशु के प्रथम स्पर्शों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुनः जन्मी जवानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विलीन होते स्वप्न सारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुँधलाते जग के मेले;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहे केवल नयन दो ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नवांकुर से सवेरे खेले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहं गलता हिमालय-सा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्नेह-सिन्धु में निरंतर;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ आता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं ईश्वर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतरता बाल-अंतर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ खोता मनुज सचमुच?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ रुकती श्वास-ज्योति?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुधिर बन बह रहा कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनागत की मधुर प्रीति।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही स्पंदन, वही कम्पन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही आदिम प्रणय-धारा;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरातन वृक्ष की जड़ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर उगा हरित उजियारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटे यह देह की माटी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न इसकी सोच अब मन को;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौंपता वृद्ध यह राही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें निज प्राण-स्पंदन को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी मुग्ध आँखों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रभु का रूप मैंने पाया;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इस क्षीण जीवन ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनश्वर सत्य को छाया।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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