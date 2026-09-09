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"हृदय की स्याही, चेतना का स्पंदन"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            . "हृदय की स्याही, चेतना का स्पं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों के प्रासाद सजाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि केवल पन्नों का भार बढ़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वह सृजन नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्षरों का निष्प्राण श्रम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्ची रचना वही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मौन रहकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी सूने अंतर्मन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीमी गूंज बन जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या अर्थ उन महाकाव्यों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनमें किसी विरही की आह न उतरी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या लाभ उन छंदों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो टूटे हुए मन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षणभर का सहारा भी न दे सके?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रचना की सार्थकता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस अदृश्य सेतु में है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ एक हृदय की पीड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरे हृदय की नमी बन जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखना तो केवल निमित्त है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूल सत्य है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावों का निर्बाध प्रवाह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अनुभूतियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की अग्नि में तपकर उठती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब वे भाषा की सीमाएँ नहीं मानतीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे सीधे उतरती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस अंतस में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ कोई पुराना दर्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने स्वर की प्रतीक्षा करता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया रचनाओं को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पन्नों की मोटाई से तौलती रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या प्रशंसाओं के खोखले बाज़ार से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु समय—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने कठोर और निष्पक्ष हाथों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल उसी को बचाए रखता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो किसी एकांत की प्रार्थना बन सके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृजन प्रदर्शन नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मौन स्पर्श है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ एक हृदय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना शब्दों के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरे हृदय से मिल लेता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक शब्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल बुद्धि की उपज हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे मरुस्थल की रेत-से बिखर जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर संवेदना में भीगकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे चेतना में अंकुरित होते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महत्व स्याही का नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस अमिट स्पर्श का है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो किसी अवसादग्रस्त क्षण में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक शीतल आलोक बनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे से उतर आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अतः ऐ राही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत गिन अपनी रचनाओं की संख्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत माप तालियों की गूंज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना पूछ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तेरी कलम से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी आँख का कोना नम हुआ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या किसी भटके मन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षणभर का आश्रय मिला?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जो रचना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिलों की सीमाएँ लाँघकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिलों में ही घर कर ले—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही अमर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही शाश्वत सृजन है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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