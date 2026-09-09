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"एकांत की प्रतिध्वनि"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मैं स्वयं को एक शिखर समझता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूल और शून्य के बीच खड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर क्या ऊँचाई ही दिशा होती है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या यह केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही विस्तार का भ्रम है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं आकाश से प्रश्न करता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और लौट आती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी ही आवाज़।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे हाथ उठे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो किसी को बुला रहे हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे भीतर के भय की आकृतियाँ हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस सूनी भूमि पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई पदचिह्न नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिवाय मेरे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या नेतृत्व संभव है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब पीछे केवल एकांत हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद मैं पथ-प्रदर्शक नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल एक यात्री हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपने ही वृत्त में चलता रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ही प्रश्न हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ही प्रतीक्षा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह यात्रा कहीं नहीं पहुँचती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी समाप्त नहीं होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं एक पुराना ग्रंथ खोलता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द अब भी वहीं हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अर्थ जैसे मर चुके हों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या वह सचमुच प्रकाश है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या अंधकार को सहने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक प्राचीन युक्ति?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पृष्ठ मौन हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मौन अधिक सत्य लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस अथाह विस्मृति के सम्मुख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा अहं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी महत्त्वाकांक्षाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे धूल हो जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कोई दिशा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल एक भटकन हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो स्वयं को खोजते-खोजते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं से ही दूर चला आया है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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