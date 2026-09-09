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"एक अनलिखी कथा"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            चाहा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कोई ऐसी कथा जन्म ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें स्मृतियों की परिचित छाया न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मेरा स्वर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी पंक्ति के पीछे सुनाई दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी और की उपस्थिति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों के बीच धड़कती रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ऐसा विस्तार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ भाव हों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उनके साथ कोई चेहरा न जुड़ा हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ विरह भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी नाम का आश्रित न बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और प्रेम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी समस्त पहचानें त्यागकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल अनुभूति रह जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि हर कहानी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनजाने ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अपने टूटे हुए अंश रख देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी किसी संवाद में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी किसी मौन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी किसी अधूरी प्रतीक्षा में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कथा समाप्त होने पर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम उससे बाहर नहीं निकल पाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं चाहता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ऐसी रचना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो किसी जीवन का प्रतिबिंब न हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मेरी व्यथाओं का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी और की स्मृतियों का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल समय की तरह निर्लिप्त,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश की तरह अनाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और नदी की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निरंतर बहती हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अंततः जाना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर से बाहर लिख नहीं सकता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर शब्द में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी कोई छिपी हुई साँस होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कथा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका कोई अनकहा अकेलापन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसीलिए कोई भी कहानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी तरह किसी से रिक्त नहीं होती।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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