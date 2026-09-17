आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   "Drishti Ke Us Par"
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

"दृष्टि के उस पार"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            समय के हाथों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख और दुःख के अनेक रूप हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे आते हैं, चले जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मैं सोचता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या जीवन उनका नाम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या उन्हें देखने वाली दृष्टि का?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी सफलता मुझे ऊँचा करती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी विफलता झुका देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब भीतर से स्वर उठता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मैं परिस्थितियों का प्रतिबिंब हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या उनसे परे कोई मौन साक्षी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घटनाएँ द्वार पर आती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ प्रकाश रख जाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अंधकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उनके जाने के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भीतर क्या शेष रहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही प्रश्न सबसे बड़ा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही वर्षा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के लिए उत्सव है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के लिए उदासी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसार बाहर नहीं बदलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृष्टि बदलती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु मैं आश्वस्त नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मैं सत्य समझता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भी मेरी सीमा हो सकती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद मेरा विवेक भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपूर्णता का ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सुसंस्कृत रूप हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जीवन कठोर होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब दो ही मार्ग बचते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या तो टूट जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या अर्थ की खोज करना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं दूसरे मार्ग की धूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने चरणों पर महसूस करता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे समझा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाधाएँ विरोधी नहीं होतीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे भीतर छिपे स्वरूप को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उकेरने वाली छेनी हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीड़ा नष्ट कम करती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकट अधिक करती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उत्तरों की नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्नों की संगति प्रिय है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके बीच कहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सूक्ष्म आलोक जलता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो चेतना कह रही हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृष्टि को पहचानो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्थ स्वयं प्रकट होगा।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
48 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree