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Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   "Dehari ke Paar : Ek Antaryatra"
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"देहरी के पार : एक अंतर्यात्रा"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कलम थम गई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शब्दों के पार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन का एक विराट आकाश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे खुलने लगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभिव्यक्ति जहाँ समाप्त हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं से आरम्भ हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ऐसा संवाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका कोई उच्चारण नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह अंतस की वह ध्वनि है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो किसी बाह्य कोलाहल से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञात के समस्त तटबंध तोड़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अज्ञेय में विलीन होने से जन्मी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्धि ने अब तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कुछ सत्य समझ सँजोया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस देहरी पर आते ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह धूल-सा झर गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तर्क के आलोक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचानक क्षीण पड़ गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब चेतना ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शून्य के असीम एकांत को छुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह देहरी केवल चौखट नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह ज्ञान और विस्मृति के बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठहरा हुआ वह क्षण है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ पुराना ‘मैं’ गलने लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वपु—यह दृश्य काया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब स्वयं को ही अपरिचित लगती है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो आत्मा ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही आवरण से दूरी बना ली हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग्रंथों में खोजा गया सत्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ किसी सूत्र में नहीं मिलता;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो इस निस्पंद एकांत में है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ प्रमाण भी मौन हो जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह विस्मय, यह संशय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी निष्कर्ष की याचना नहीं करता;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह केवल ‘होने’ की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनाम अवस्था है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब न कोई पथ शेष है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई अंतिम गंतव्य—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल अजनबीयत का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अथाह प्रवाह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और थमी हुई कलम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उसी आदि-मौन को लिख रही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो शब्दों में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल अनुभव में जीवित रहता है॥
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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