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"भीतर के आकाश की ओर"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
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उन शब्दों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मुझे पूर्ण बना दें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हर उत्तर के पीछे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक और प्रश्न खड़ा था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन और अधिक गहरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने मेरे पात्र को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचारों से भर देना चाहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर भरा हुआ पात्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश नहीं देख पाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान का भार कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंखों की स्मृति छीन लेता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर किसी ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सिखाया नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल इतना कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"स्वयं को सुनो।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैंने पहली बार जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि दिशा बाहर नहीं जन्मती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भीतर ही कहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अप्रयुक्त प्रकाश था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो स्वीकृति नहीं माँगता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह प्रतीक्षा में था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मैं अपनी ही शंकाओं के द्वार से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुज़रने का साहस करूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब समझ में आया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मार्ग दिखा देना पर्याप्त नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलने की आकांक्षा जगाना आवश्यक है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपक का प्रयोजन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने प्रकाश का प्रदर्शन नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधकार को अप्रासंगिक कर देना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी नहीं जानता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम सत्य क्या है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन-सी सत्ता इस यात्रा की साक्षी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु इतना अनुभव करता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मुझे मेरे भीतर लौटा दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही गुरु है, वही आकाश है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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43 मिनट पहले

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