आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Aprayukt Dishao Ke Beech
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

"अप्रयुक्त दिशाओं के बीच"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कभी ऐसा भी होता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिशाएँ सामने रहती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मार्ग अनुपस्थित।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँव ठिठकते नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल भीतर का विश्वास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे धुँधला पड़ने लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संशय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बाहरी अंधकार नहीं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह चेतना की दीवारों पर उगती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सूक्ष्म काई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मनुष्य को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही प्रकाश से अपरिचित कर देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कई बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वापस लौट जाने के विषय में सोचा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन परिचित पगडंडियों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ असफलता का भय नहीं था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु वहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन भी कहाँ था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अज्ञात का आह्वान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदैव शब्दों में नहीं आता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी वह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अस्पष्ट बेचैनी बनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात्रि के तीसरे प्रहर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा को जगाए रखता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी अनुभव हुआ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मार्ग मिलते नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य उन्हें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने संकल्प की अग्नि से गढ़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिलाएँ वही रहती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर दृष्टि बदलते ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे सीढ़ियाँ बन जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ के पीछे चलना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुरक्षित अवश्य है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु वहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यक्ति का स्वर विलीन हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्तित्व
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुकरण में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पृथक कंपन में जन्म लेता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँटों से भरे पथ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलना कठिन था;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वही पीड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक प्रभूत निस्तब्धता में बदल गई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी निस्तब्धता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें भय का अंतिम स्वर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डूब जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब समझता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोर आकाश में नहीं उगती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह पहले मनुष्य के भीतर जन्म लेती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो स्वयं के अंधकार से गुजर सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय की धूल पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पदचिह्न छोड़ पाता है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
43 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree