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"अपने ही भीतर का अपरिचित"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे लगता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपने ही मन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अतल सुरंगों में भटकता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनाम यात्री हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे दिशा से अधिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने प्रश्नों की प्रतिध्वनि सुनाई देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग कहते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन सरल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मेरे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर साधारण क्षण भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्थ की किसी गहरी परत में उतर जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं शब्द सुनता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके पीछे छिपे मौन को पढ़ने लगता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने स्वयं को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही स्पर्श से दूर कर लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब संवाद भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो अधूरी सीढ़ियाँ हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मैं पहुँचता तो हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कोई अर्थ साथ नहीं पहुँचता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं समझाना चाहता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर का वह उलझा हुआ आकाश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार छोटी पड़ जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बात आँखों में काँपती रहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह होंठों तक आते-आते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक थकी हुई चुप्पी बन जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब ठीक करने की अधीर इच्छा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं और अधिक बिखेर देता हूँ स्वयं को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे दर्पण को जोड़ते-जोड़ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही हाथ लहूलुहान कर ले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रातें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भीतर सबसे अधिक जागती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भविष्य की अनिश्चित छाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तकिए के पास बैठी रहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं सोचता रहता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मनुष्य सचमुच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने प्रश्नों से कभी मुक्त हो पाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या जीवन भर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हीं में स्वयं को खोजता रहता है?
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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