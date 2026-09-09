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"अंतस का रंगमंच"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            एक अनाम विस्तार है भीतर—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न समय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न दिशा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी अस्तित्व का अंतिम प्रमाण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं कहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीमे धुएँ की तरह तैरता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा मनोजगत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसे “मेरा” कहता तो हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर यह अधिकार भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद एक भ्रम ही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन जानता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसका स्वामी हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या वही मुझे स्वप्न की भाँति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जी रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस भीतरी रंगमंच पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे निरंतर बदलते रहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही आदर्शों की ऊँचाई पर खड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नायक प्रतीत होता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो सत्य ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षणभर को देह धारण कर ली हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उसी क्षण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर का कोई अदृश्य हाथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुकुट उतार देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं देखता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे विजय समझा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार का सौंदर्यशास्त्र था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा विरोधी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बाहर नहीं मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर युद्ध के पश्चात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटी हुई तलवार पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा ही नाम लिखा मिला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खलनायक भी मैं ही हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह जो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही निर्मित सत्यों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संदेह करता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हर निष्कर्ष के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक और प्रश्न जन्म देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद विनाश ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी एकमात्र साधना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि टूटे बिना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई भी आत्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने गहरे स्वरूप तक नहीं पहुँचती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जब अस्तित्व
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अत्यधिक गंभीर हो उठता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विदूषक बन जाता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही विडंबनाओं पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे से हँसता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कोई साधु
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्मशान में दीप जला दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह हँसी आनंद नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक थकी हुई स्वीकृति है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि कुछ सत्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतने विराट होते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि भाषा उन्हें छूते ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भंग हो जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इन सबके पार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक और उपस्थिति है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्विकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निस्पंद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगभग अज्ञेय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह न अभिनय करती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न निर्णय देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह केवल देखती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भीतर उठते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे प्रेम, भय, हिंसा, करुणा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और असंख्य अंतर्विरोध।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद वही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा वास्तविक स्वरूप है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भी केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक और परत है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनंत अंधकार की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब धीरे-धीरे स्पष्ट होता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह समूचा जगत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी अंतिम उत्तर की नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनवरत आत्म-संवाद की रचना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ही प्रश्न हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ही प्रतिप्रश्न।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ही रंगमंच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ही उसका क्षणभंगुर अभिनय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अंत में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब सारे पात्र विलीन हो जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब भी कुछ शेष रहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न उसे “मैं” कह सकता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न “सत्य”।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अथाह मौन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारा अस्तित्व
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं को भूलता चला जाता है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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