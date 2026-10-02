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जड़ से जड़ मन भी पिघलकर

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            शब्दों के सीमित बंधनों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बँधता यह अनुराग नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतस-वीणा की मौन तान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई विस्मृत राग नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरु-मन की शुष्क व्यथाओं से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब चेतन आहत होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युगों-युगों की दूरियाँ तब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन आवरण बुनता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे जब विश्वास-दर्पण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन स्वयं सिसकाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिखरा पावन भाव-अर्पण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को रिक्त बनाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परनिंदा की धूमिल छाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्मल रश्मि हर लेती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपेक्षाओं की दाह भीतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्नेह-सरित सुखा देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवर्तन की व्याकुलता में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोमल कलियाँ झर जातीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाव-सरोवर मथ जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सद्भाव-तरंगें थम जातीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु चेतना अंतर्मुख हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब निज दीप जलाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन प्रार्थना का आलोक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास नया जगाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुभता जब निःशब्द उतरती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अनाम की साँसों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोदन भी मुस्का उठता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समर्पण की सुवासों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सहस्र शब्द कह न सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अश्रु सहज कह जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जड़ से जड़ मन भी पिघलकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा में बह जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय-पराजय से ऊपर उठ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संबंधों को सींचो तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ दुआ की गंध बसती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ अमर होते हैं सुमन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अवसाद स्वयं विलीन वहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागे जीवन-गीत नया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊर्जा का निःस्वार्थ समर्पण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रच दे फिर संगीत नया।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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