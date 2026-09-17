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"अंतस का महासंगीत"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            शिखर से गिरना, पतन नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो पावन, समर्पण-क्षण है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग कर गौरव, पाषाणों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरा की गोदी में, विसर्जन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांत सरिता में, बहते जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहज जीवन का, स्वीकार भाव है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना प्रतिरोधी, लहर बने ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परम धारा से, एकात्म भाव है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिमिर को चीरती, सूर्य-रश्मियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि का सनातन, शाश्वत सत्य हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेतना की इस, विमल आभा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे भ्रम होते, स्वतः विनष्ट हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थमा देता है, यह भव्य दृश्य,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंचल चित्त के, व्याकुल स्पंदन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन होकर ही, सुन पाता जीव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर का, मधुर गुंजन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट रही दूरी, अंश-अंशी की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यष्टि का समष्टि में, विलय महान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद का सागर से, मिलन हो रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो प्रकृति का, उत्सव-गान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांत अंतस में, गूँजता संगीत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिखाता हमको, सहज जीना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ सब संशय, जगत के 'कमल',
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य के रस को, अखंड पीना।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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