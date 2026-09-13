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"अंतर्नाद का उजास"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            अदृश्य है, पर व्याप्त है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कण-कण में जो अनुस्यूत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चर्मचक्षुओं से परे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि का अद्भुत सूत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दहीन है वह स्वर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो धड़कनों में गूंजता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन की उस ओट में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन जिसे है खोजता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वायु सा अमूर्त वो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राण में स्पंदित रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेत्र देख पाते नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेतना में जो बहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न रंग उसका, न रूप कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह असीम, निर्बाध है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पा गया अंतर्मन में उसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी सफल हर साध है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मिटे मन का तिमिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुभूति का अहसास हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब समझ लेना वही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परमात्मा का पास हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान की भाषा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाव का यह खेल है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा से आत्मा का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह अलौकिक मेल है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह सत्य का प्रतिमान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जीव में जो वास करे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचान ले जो मौन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह ब्रह्म का आभास करे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोज मत बाहर उसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह स्वयं में लीन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने जाना उस परम को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भक्ति में विलीन है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
42 मिनट पहले

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