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अंतर्ध्वनि का अनुष्ठान

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            टेबल पर पड़े हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पीले पड़ चुके पत्र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ प्रश्न—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अब भी बंद हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ओर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्जन का निमंत्रण है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरी ओर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मौन आत्मा की पुकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह किसी और का निर्णय नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह स्वयं के सम्मुख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं की उपस्थिति का प्रमाण है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब दिशाएँ बँट जाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और चेतना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो धाराओं में खिंचने लगती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब न शास्त्र बोलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई गुरु।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ओर अनुभवों का पहरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरी ओर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असंख्य संभावनाओं का आकाश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुंध बाहर कम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर अधिक उतरती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आँखों से ढलके हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे पराजय के नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे उन क्षणों के हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो समय की उँगलियों से फिसल गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब दो मौन पीड़ाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे को पहचान लेती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब शब्द पीछे रह जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सत्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अश्रुओं की भाषा में उतरता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फाड़ दिया गया वह पत्र—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सुनिश्चित भविष्य,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक शांत आश्रम का निमंत्रण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग इसे मूर्खता कहेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हर त्याग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पलायन नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी आत्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही विरुद्ध खड़े संसार से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असहमति दर्ज करती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बोझ था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही अब आधार बन रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे हुए स्वप्न
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब चुभते नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे भीतर की संरचना को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दृढ़ कर रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सत्य के साथ खड़ा रहना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काल के विरुद्ध नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं के पक्ष में खड़ा होना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब द्वंद्व शांत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ और ना के बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक तीसरा मार्ग खुला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया चाहे इसे हार समझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर आत्मा जानती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखावे के इस समय में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूह से उपजे संबंध को बचाए रखना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे कठिन साधना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कोई शिकायत नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल एक शांत मुस्कान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि अंततः
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं के लिए रोना ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं को चुन लेना है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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