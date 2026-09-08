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"अंतर्ध्वनि का आह्वान"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मोड़ पर एक धूसर छाया थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे सबने दुविधा कहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने उसे देखा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक निस्पंद, निर्वाक दृष्टि से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह न विरोध थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी दिशा का संकेत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह केवल दर्पण थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मेरे ही अंतःस्वर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परस्पर अपनी सत्ता पर प्रश्न थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चयन किसी पथ का नहीं था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं के एक अंश को स्वीकारना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दूसरे को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन तर्पण देना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोराहे धरती पर कम बनते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे चेतना की सूक्ष्म रेखाओं पर कटते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पथ था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ के पदचिह्नों से भरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोलाहल से स्पंदित।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्तों में ढँका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निरभ्र एकांत की ओर जाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्धि ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाभ और हानि के सूत्र रचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर भीतर किसी अगोचर ने कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मंज़िल कोई स्थल नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो आत्मा का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षणिक विश्राम है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैंने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस निर्जन की निस्तब्धता चुन ली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसार एक अनवरत होड़ में था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अदृश्य शिकारी की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीठ पर साँस लेता हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भागते चरण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थकी हुई श्वासें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और नेत्रों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अथाह रिक्ति।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उस वृत्त से बाहर आ गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने गति रोकी नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने उसकी निरर्थकता पहचान ली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठहरना पलायन नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो विराट के महास्वर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मौन को सुनना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगों ने विश्राम को आलस्य कहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु वह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन की दीर्घ साधना थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी शांति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो शब्दों के क्षय से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचारों के संतुलन से जन्मी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भीतर का कोलाहल थमा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब सुनाई दिया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्तों का अवसान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वायु का अनाम आलाप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और चेतना में बहती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अदृश्य नदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस एकांत में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिक्तता नहीं थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूर्णता का गहन स्पर्श था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कामयाबी का एक दीप्त पात्र था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे संसार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बार-बार मेरे अधरों तक लाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें क्षणिक उन्माद था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अहं की तीखी गंध।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य उसमें डूबकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं से दूर चला जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने वह पात्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे से पृथ्वी पर रख दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे शिखर की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह हिम-सन्न तन्हाई नहीं चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ पहुँचकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य जीवित नहीं रहता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल प्रतीक बन जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब मैंने उठाया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मसंतोष का शांत घट।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह कोई प्रदत्त सत्य नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसे मैंने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अनुभवों की अग्नि में गढ़ा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस रस में उत्तेजना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक शीतल, दीर्घ आभा थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब न कोई शिकायत थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी अधूरे स्वप्न की व्याकुलता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अतीत का भार विलीन था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भविष्य का भय भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं केवल इस क्षण में था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूर्णतः उपस्थित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुक्त,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपने ही अंतराल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे विलीन।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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