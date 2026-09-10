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"अंतराल का ग्रीष्म"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जब चारों ओर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शीत उतर आया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और समय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिमकणों-सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निष्पंद हो गया था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब पहली बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने सुना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी अग्नि का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंद स्पंदन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विषाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल दुःख नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा पर जमी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सफेद निस्तब्धता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही पदचाप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खो देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं खोजता रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊष्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहरी दिशाओं में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु ऋतुएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के लिए नहीं ठहरतीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो शेष रहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे जलता हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अदृश्य ग्रीष्म है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पतझर ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझसे बहुत कुछ छीना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्ते, छायाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास के रंग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु उसी ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिखाया भी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृक्ष
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हरापन से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जड़ों की नमी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवित रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू क्यों भयभीत है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन हिमाच्छादित दिनों से?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तूने नहीं देखा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे कठोर शीत में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वसंत का स्वप्न सँजोते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब जान लिया है मैंने—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम सत्य नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पतझर के पार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई ऊष्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमर बनी रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मनुष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वास्तव में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी दिन जन्म लेता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब वह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर जलते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस अजेय ग्रीष्म को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचान लेता है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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