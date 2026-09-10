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"अंतःसंगीत"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            बाहर जग का शोर अनश्वर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में धीमा राग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे स्वर में छिपा हुआ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का अनुराग॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूर्णता का स्वप्न सुनहला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छलता बारंबार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपूर्णों के मध्य खिलाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन अपना संसार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप-छाँह के इस पथ पर जब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थक जाता विश्वास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर कोई दीप जगा कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भर देता उल्लास॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियाँ अपने क्षत तट लेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सागर तक जातीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे ही विकल आत्माएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्थ नया पातीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बाहर के मेघ समेटे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कब शांति पाये?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अंतः की वीणा सुन ले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अमृत रस गाये॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की सच्ची सार्थकता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यश या जय में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर गूँज रहे उस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन निनाद में यहीं॥
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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