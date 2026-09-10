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"अनाम अनुगूँज"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            तुम क्षणभर का स्वप्न नहीं हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयनों की चंचल अभिलाषा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम तो अंतर की निस्तब्धित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आराधन-मय मधु-भाषा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सूने मानस-मंदिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे ही आलोकित है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्यों संध्या के मौन गगन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अकेला शशि दीप्त है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जीवन-पथ धूमिल होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिशि-दिशि तम का जाल बिछे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब स्मृति बन तुम ही आतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपक-सी पलकों में सिमटे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी करुणा की रेखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का अंधकार हरती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्यों निर्जन वन की वीणा पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई मधुर पवन झंकारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह प्रणय देह का बंधन नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नश्वर चाहों का व्यापार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो युग-युग से बहता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर का अमृत-निर्झर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जब भी स्वयं को खोजूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम ही प्रतिध्वनित हो मन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्यों वन-उपवन में बिखरी हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कस्तूरी की गंध पवन में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता है यह प्रथम मिलन नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले भी परिचय था कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी अनाम व्योम-तट पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ जली थी ज्योति संजोई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी तुम्हारी एक दृष्टि से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्पंदित हो उठता अंतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्यों शांत झील में गिर जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकस्मात चंद्रिका-कंकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि काल सभी पथ बदलाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि स्मृतियाँ भी क्षीण पड़ें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब भी प्राणों के आँगन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे चरणचिह्न रहें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि प्रेम नहीं आकर्षण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नश्वर सुख का क्षुद्र विधान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह आत्मा का शाश्वत स्वर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनंत समर्पण का गान।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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