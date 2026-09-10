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"अनागत पथ का दीप"

Pankaj Sharma

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                            तुम्हें यदि हर साँझ लौटने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अवकाश दिया जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो प्रतीक्षा की भीगी वीणा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस स्वर में गुनगुनाए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सदा समीप उपलब्ध रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका क्या अभिनंदन?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ में स्थिर तारे को कब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलता व्याकुल नयन?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रिय!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरह ही तो संबंधों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनदेखा स्पंदन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलन नहीं —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खो देने की आशंका ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम का नीलाभ चंदन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने देखा है —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अत्यधिक आश्वस्ति पाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्मृतियाँ सो जाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सहज प्राप्त उषाओं पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें नहीं ठहराती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें बाँधना नहीं चाहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल इतना चाहा —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे एकांत के जल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी आहट का कंप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमर रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि लौटने के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी द्वार खुले रहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो हृदय की देहरी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन दीप जलाए रखे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम वही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अनिश्चित क्षितिजों में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर का आलोक बचाए;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हर मिलन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सूक्ष्म बिछोह की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्वेत वेदना छिपाए॥
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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