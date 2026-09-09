अधूरे स्वप्नों का समय"

जिम्मेदारियों की धूप में
मन जल्दी सयाना हो गया,
कंधों पर घर टिकते-टिकते
भीतर का बच्चा खो गया।
कुछ सपनों की कोमल शाखें
सूखी आँखों में रह गईं,
रोज़ आवश्यकताओं की आँधी
मन की ऋतुएँ बह गईं।
दिन भर जग को ढोते-ढोते
स्वयं से दूरी बढ़ती गई,
भीतर बैठी मौन उदासी
धीरे-धीरे गढ़ती गई।
कभी दर्पण के सम्मुख ठहरा,
तो चेहरा अनजान लगा,
अपने ही जीवन में जैसे
मैं अतिथि समान लगा।
वक्त मिला सबको जीवन में,
पर खुद तक पहुँच न पाया,
भीतर का वह थका मुसाफ़िर
चुपचाप स्वयं को समझाया।
अब सोचता हूँ—
कुछ पल अपने नाम करूँ,
जो छूट गया वर्षों पहले,
उस स्वप्निल मन से बात करूँ।
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एक घंटा पहले
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