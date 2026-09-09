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अधूरे स्वप्नों का समय"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            जिम्मेदारियों की धूप में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन जल्दी सयाना हो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंधों पर घर टिकते-टिकते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर का बच्चा खो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सपनों की कोमल शाखें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखी आँखों में रह गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोज़ आवश्यकताओं की आँधी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की ऋतुएँ बह गईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन भर जग को ढोते-ढोते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं से दूरी बढ़ती गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर बैठी मौन उदासी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे गढ़ती गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी दर्पण के सम्मुख ठहरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो चेहरा अनजान लगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही जीवन में जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अतिथि समान लगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त मिला सबको जीवन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर खुद तक पहुँच न पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर का वह थका मुसाफ़िर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप स्वयं को समझाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब सोचता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पल अपने नाम करूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो छूट गया वर्षों पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस स्वप्निल मन से बात करूँ।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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