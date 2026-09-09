अधूरे स्वप्नों का समय"

जिम्मेदारियों की धूप में

मन जल्दी सयाना हो गया,

कंधों पर घर टिकते-टिकते

भीतर का बच्चा खो गया।



कुछ सपनों की कोमल शाखें

सूखी आँखों में रह गईं,

रोज़ आवश्यकताओं की आँधी

मन की ऋतुएँ बह गईं।



दिन भर जग को ढोते-ढोते

स्वयं से दूरी बढ़ती गई,

भीतर बैठी मौन उदासी

धीरे-धीरे गढ़ती गई।



कभी दर्पण के सम्मुख ठहरा,

तो चेहरा अनजान लगा,

अपने ही जीवन में जैसे

मैं अतिथि समान लगा।



वक्त मिला सबको जीवन में,

पर खुद तक पहुँच न पाया,

भीतर का वह थका मुसाफ़िर

चुपचाप स्वयं को समझाया।



अब सोचता हूँ—

कुछ पल अपने नाम करूँ,

जो छूट गया वर्षों पहले,

उस स्वप्निल मन से बात करूँ।

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एक घंटा पहले