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"अभीप्सा के पार"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            मैंने देखा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य की पराजय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस क्षण नहीं होती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब उसके हाथ रिक्त रह जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि तब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब उसकी अभीप्सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही भय के सम्मुख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन हो जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वप्न टूटते नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा की गहराइयों में उतरकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अर्थ बदल लेते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनाम आकांक्षा थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो किसी शिखर को नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं को प्राप्त करना चाहती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु हर ऊँचाई के मार्ग पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निराशा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक छाया की तरह साथ चली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने जाना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विफलता कोई अंधकार नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह चेतना का वह रिक्त प्रदेश है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मनुष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने वास्तविक स्वर से परिचित होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसार सफलता को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उपलब्धियों के शोर में मापता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर भीतर कोई धीमा स्वर कहता था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफल वही नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पहुँच गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफल वह भी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो टूटकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने बिखराव को अर्थ दे सका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि यात्रा का सत्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंतव्य में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस सहनशीलता में छिपा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो निरंतर क्षरण के बाद भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वप्न देखती रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने अपने ही संकल्पों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुँध में विलीन होते देखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों से फिसलती रेत-सा लगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु उसी क्षण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर कोई अदृश्य सत्ता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे से कहती रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“निराशा अंत नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह उस मौन का द्वार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मनुष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने होने की पुनः व्याख्या करता है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से चल पड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मैं जानता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफलता कोई शिखर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह एक आंतरिक विस्तार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभीप्सा की प्रगाढ़ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वप्नों की विराटता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और निराशाओं को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांत गरिमा से धारण कर लेने की क्षमता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही मनुष्य का वास्तविक परिमाण है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शेष सब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय के प्रवाह में विलीन हो जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु जो भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अविचल जलता रहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य का शाश्वत आलोक है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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