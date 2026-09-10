आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   "Aatmik Aabha"
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

"आत्मिक आभा"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            क्षितिज का कंचन हुआ मलिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिनकर ने ली अस्ताचल ओट।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सज आई संकोचमयी साँझ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकर अंतर पर मूक चोट॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिमिर-सेज पर जल उठे दीप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहरों का क्रंदन हुआ शांत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरिता का बहता मौन तरल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता कोई तपस्वी क्लांत॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ के पट पर सहसा उभार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अलौकिक छवि का आभास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके सम्मुख फीका प्रतीत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
था नील गगन का सारा हास॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बैठा था तट पर एकाकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयनों में भर केवल विरक्ति।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग-युग से पलती रही जहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिबिंब-रूप में एक भक्ति॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस नीरवता के क्षण में तब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम कौंध गई बनकर प्रकाश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थी देह धरातल पर विवश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर छूने लगी मुक्त आकाश॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम चाँदनी बन बिखरी ऐसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राणों का कण-कण महक उठा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
था खोज रहा जो रूप बाह्य,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अंतर्मन अब चहक उठा॥
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
52 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree