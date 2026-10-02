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जब अंतस निर्मल हुआ

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            ठहर, पथिक! कुछ मौन धर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गति ही जीवन-सार नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो स्वयं से मिल न सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी कोई हार नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौड़ बहुत इस लोक में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिशा मगर दुर्लभ हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर का दीपक बुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाह्य ज्योति निष्फल हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो है तेरे पास आज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही अमूल्य निधि मान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मबल से दीप्त मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग का अनुपम सम्मान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लघु चरण भी चल पड़ें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वत झुकना सीखते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृढ़ संकल्पों के समक्ष,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काल पथ स्वयं लिखते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
होड़ न कर संसार से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू अपना ही मंत्र है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं को पढ़, स्वयं गढ़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू स्वयं एक ग्रंथ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल से ऊँचा आज हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना अभियान रख।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मदीप प्रज्वलित रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही अमर पहचान रख।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अंतस निर्मल हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग का रूप निखर गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने स्वयं को जान लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह सबसे ऊपर गया।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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