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"आत्म-परिधि"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            धुंध की उस पहली धूप में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने एक हाथ छुआ था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर स्पर्श से पूर्व ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सूक्ष्म रिक्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम दोनों के बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना निवास बना चुकी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम साथ खड़े थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु प्रत्येक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी-अपनी ऊष्मा के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलग द्वीप पर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपेक्षाएँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेत पर उकेरे गए सेतु हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे जुड़ना तो चाहती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर पहली ही ज्वार-लहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी नींव बहा ले जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर दो तट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मौन में लौट जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे तक पहुँचे ही न हों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मनुष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बंद आकाश है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें उसकी निजी ऋतुएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निजी विलाप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निजी नक्षत्र जलते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे तुम “अपना” कहते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह शायद केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी ही पुकार की प्रतिध्वनि है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो लौट आती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और चेतना से टकराकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संकट के क्षणों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर हथेली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले अपनी नाड़ी टटोलती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह स्वार्थ नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्तित्व की आदिम स्मृति है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बीज को सिखाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि अंकुरण से पूर्व
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधकार में अकेला रहना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहानुभूति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात्रि में चमकते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चकमक पत्थरों जैसी है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षणिक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुंदर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अपर्याप्त।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर व्यक्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही हिमकाल से गुजर रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने एकांत को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही वस्त्रों से ढँकता हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कोई हाथ बढ़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे ऋतु की तरह स्वीकारो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगमन के लिए कृतज्ञ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रस्थान से निर्विकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और लौट आओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर के उस केंद्र में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ निर्वसन सत्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीमे से कहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यात्राएँ साझा हो सकती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर पथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंततः अकेले ही तय होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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