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जीवन किसी ठहरे दीप का नाम नहीं

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            खिड़कियाँ जो मौन ठहरीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन पर दस्तक व्यर्थ है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ प्रतिध्वनि भी थक गई हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ प्रतीक्षा केवल अनर्थ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्मृतियों के जर्जर अवशेषों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब किसे पुकारूँ मैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं की आदिम आहट ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे होने का अंतिम प्रमाण है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्होंने समय का पृष्ठ पलटकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे अतीत में छोड़ दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके रिक्त अध्यायों में लौटना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही शून्य का परिभ्रमण है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
याचना के करों में जो मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे अनुराग कैसे कहूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम तो वह निःशब्द निर्झर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आत्मा की शिराओं में बहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उपेक्षा की शीत देहरी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर क्षण झरती ऊर्जा ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिखा दिया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मगौरव का क्षय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे मूक पराजय है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परायी गलियों के कुहासे से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब लौट आया हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुख्य पथ की धूल भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पराधीन उजालों से अधिक पवित्र है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आत्मा का मूल्य न पहचान सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें प्रमाण देना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं को कटघरे में खड़ा करना है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन ही वहाँ अंतिम उत्तर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन किसी ठहरे दीप का नाम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो निरंतर प्रवहमान अग्नि है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब निष्प्रयोजन लौ के सम्मोहन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक क्षण भी ठहरना स्वीकार नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब स्वयं की अग्नि में तपना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं का ही धातु बनकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि मनुष्य की अंतिम यात्रा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और तक नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही शिखर तक होती है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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