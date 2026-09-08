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"आनन्द का अभिषेक"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            प्रसन्नता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी सुवर्ण-मुद्रा की दासी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न वह राजप्रासादों की सीढ़ियों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घुँघरू बाँधकर नाचती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के निर्जन वन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचानक फूट पड़ने वाली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी अनाम सरिता की ध्वनि है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे सुनने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवश्यक नहीं वैभव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवश्यक है —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर का निर्मल आकाश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने देखा है —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुएँ से काली पड़ी झोंपड़ी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक वृद्ध किसान को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखी रोटी तोड़ते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे मुस्कुराते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो पृथ्वी का समस्त मधुमास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी के आँगन में उतर आया हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैंने यह भी देखा है —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रत्नजटित कक्षों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असंख्य दीपों के मध्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठे हुए वे लोग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनकी आँखों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात का अथाह शून्य काँपता रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं में न सुन्दर है, न असुन्दर;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे आकार देता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य का दृष्टिकोण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि दृष्टि में करुणा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो पत्थर भी प्रतिमा बन उठते हैं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि हृदय में केवल स्वार्थ हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो पुष्पों से भरा उपवन भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँटों का वन प्रतीत होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अतः
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर की भाषा बदलो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय स्वयं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीत गाने लगेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य की पराजय नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी सर्वोच्च विजय है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो स्वयं को बाँट देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही सबसे अधिक भरता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही शरीर को गलाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों के लिए उजाला रचता है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना जल खोकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती को हरियाली देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति का प्रत्येक सत्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य से कहता है —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“संचय नहीं, समर्पण अमर है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंधन से नहीं जुड़ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनत्व से जुड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ केवल ‘मैं’ की दीवारें उठती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ संबंध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे धूल हो जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु जहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई मनुष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरे के दुःख को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हृदय में स्थान देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजनबी भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवार बन जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सूनी राहों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वसन्त उतर आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज ही बदल दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सोचने का ढंग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर के अंधकार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक क्षमा का दीप जलाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक करुणा का वृक्ष रोपो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक त्याग का झरना बहने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब देखोगे —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल जीने की वस्तु नहीं रहेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह एक महोत्सव बनेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ प्रत्येक श्वास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर के चरणों में रखे हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी मौन पुष्प की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुगन्ध बिखेरती चलेगी।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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