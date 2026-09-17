यदि मिल जाएं दोनों के नैना

यदि मिल जाएं दोनों के नैना,

तो मत समझो यह मोहब्बत है।

यहां भी परख बहुत जरूरी है,

यह केवल नजरों की मुरव्वत है।

-चंद्र दत्त शर्मा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

50 मिनट पहले