वो कभी सच नहीं बता पाएंगे

वो कभी सच नहीं बता पाएंगे,

कि हमने क्या क्या किया है ?

वो अपने ही अपराधों को ढक रहे हैं,

तभी तो हमने रिश्तों को तोड़ दिया है।

-चंद्र दत्त शर्मा

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एक घंटा पहले