तुमने तो अपनी कर ली

तुमने तो अपनी कर ली,

अब हमारी बारी,

चुन चुनकर होगा हर हिसाब

हमारा हर संवाद पड़ेगा भारी।

वो वक्त रहेगा सदा याद,

ये जंग अब भी रहेगी जारी।

-चंद्र दत्त शर्मा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले