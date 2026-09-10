तोड़ा है गुरूर को

तोड़ा है गुरूर को,

हर किसी ने हर किसी का।

क्या कहना उस चक्की का ?

पीसकर सबको एक जैसा करती,

फर्क नहीं अनाजों में हर किसी का।

-चंद्र दत्त शर्मा

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एक घंटा पहले