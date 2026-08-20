तरकश में जो तीर थे

तरकश में जो तीर थे,

वो सारे छूट गए,

अब तो बस यही बात है,

कि हम अकेले रह गए।

-चंद्र दत्त शर्मा

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44 minutes ago