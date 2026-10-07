प्यार का खुमार

प्यार का खुमार एक दरिया है,

धीरे धीरे उतर जाएगा।

जिसने समझ लिया,

डूबने से बच गया,

धीरे धीरे किनारा कर लिया,

वक्त आने पर सुधर जाएगा।

-चंद्र दत्त शर्मा

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एक घंटा पहले