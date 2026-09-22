मुश्किलों में फंसकर

मुश्किलों में फंसकर,

आदमी और मजबूत होकर निकलता है।

ठोकर लगकर ही पता चलता है,

कि जिंदगी जीना आसान नहीं है।

-चंद्र दत्त शर्मा

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एक घंटा पहले