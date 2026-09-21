मोहब्बत के अंजाम

मोहब्बत के अंजाम बुरे हो रहे हैं,

कर करके बुरे फंस रहे हैं।

ना करो तो दिल दिमाग परेशान,

मोहब्बत को भी खेल समझ रहे हैं।

-चंद्र दत्त शर्मा

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एक घंटा पहले