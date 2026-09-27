मन के चलते

मन में न जाने क्या क्या चलता ?

मन से कभी कोई नहीं उबरे।

मन की है बिजली से तेजी,

मन के चलते कोई न सुधरे।

-चंद्र दत्त शर्मा

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एक घंटा पहले