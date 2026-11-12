लिखते लिखते थक गए हाथ

लिखते लिखते थक गए हाथ,

तो फिर कलम पर आ गई बात।

कलम का क्या दोष ?

जब हाथ ही नहीं दे रहे साथ।

जब मिले कलम और हाथ का साथ,

तो सबको दे देते मात।

-चंद्र दत्त शर्मा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले