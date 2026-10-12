कुछ तो झुक लिया करो

कुछ तो झुक लिया करो,

अपने इस गुरूर में,

खुद को आएगा जब बुढ़ापा,

चंद्र! खुद ही झुक जाएगा।

-चंद्र दत्त शर्मा

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एक घंटा पहले