कोई कहे यह अपना है

कोई कहे यह अपना है,

समझो जरा.....!

ये आजकल का धोखा है।

जांचो परखो उसे कई बार,

तब अपनाओ उसे...!

समझो उस पर भरोसा है।

-चंद्र दत्त शर्मा

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49 मिनट पहले